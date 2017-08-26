«Алавес» — «Барселона» — 0:2. Месси оформил дубль и не реализовал пенальти

«Барселона» выиграла у «Алавеса» в матче второго тура испанской Примеры. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 38-й минуте Херард Пике пытался пробить после подачи с фланга, но защитник захватил его руками и повалил на газон. Вратарь «Алавеса» угадал угол, в который пробил Лионель Месси с пенальти, и спас хозяев.
На 55-й минуте Месси получил пас от Хорди Альбы, сдвинулся влево и пробил низом в ближний угол, мяч задел ногу защитника, полетел выше и проскочил в ворота. В середине второго тайма Пако Алькасер скинул мяч вперёд на Месси, тот пробил с левой ноги в дальний угол.