Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметился голевой передачей в домашнем матче 3-го тура АПЛ с «Лестер Сити».
На 70-й минуте Мхитарян с углового сделал навес на свободного в центре штрафной «Лестера» Маркуса Рашфорда, который с лёта нанёс мощный удар, с которым Каспер Шмейхель не справился. На 74-й минуте полузащитник был заменен.
Мхитарян повторил рекорд АПЛ по голевым передачам в трёх первых матчах сезона. На счету армянского футболиста пять передач — столько же, сколько было у Руела Фокса в сезоне-1994/95.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». К 84-й минуте счет 2:0.
Видео гола доступно в «Твиттере».