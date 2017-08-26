«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.
В начале второй половины игры Ромелу Лукаку мог отличиться в четвёртом подряд матче, но не реализовал пенальти. На 70-й минуте «МЮ» таки открыл счёт — Маркус Рашфорд отправил мяч в ворота после навеса Генриха Мхитаряна с углового. На 82-й минуте Маруан Феллайни подставил ногу под передачу Джесси Лингарда и закрепил победу хозяев.
«МЮ» набрал максимальные девять очков и идёт на первом месте в таблице АПЛ. «Лестер» (3) занимает 16-ю строчку.
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