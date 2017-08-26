«Локомотив» выиграл у «Урала» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков

«Локомотив» выиграл у «Урала» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Мануэл Фернандеш выполнил подачу на линию вратарской со стандарта, Ярослав Годзюр ошибся на выходе, в итоге отскок подкараулил Джефферсон Фарфан, опередивший Грегора Балажица и открывшего счёт в матче.
На 33-й минуте Эрик Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Маринато Гилерме неудачно отбил мяч в сторону, подбор был за Димитровым, который выполнил прострел во вратарскую, мяч задел ногу Гилерме и оказался в сетке.
На исходе часа игры Антон Миранчук пяткой выполнил передачу на брата — Алексея, и тот успел протолкнуть мяч мимо Годзюра.
«Локомотив» (19 очков) делит с «Зенитом» первое место в таблице, сыграв на матч больше. «Урал» (9) — девятый.
Видео голов доступно в твиттере РФПЛ.