Гвардиола: я доволен стартом «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в выездном матче третьего тура АПЛ.
«Мы старались: иногда игрокам не хватало точности, но мы забили второй мяч. Очень довольны победой. «Борнмут» играл лучше в первые 10-20 минут, до гола, и был сильным противником. Мы стали играть активнее после первого гола и создали условия для одного или двух голов. Во втором тайме был медленный старт, но мы продолжали контролировать игру и старались сломить многочисленную оборону хозяев поля».
Мы неплохо начали сезон, взяв семь очков, но, конечно, предпочли бы получить все девять очков. В АПЛ идёт жёсткая борьба в домашних и гостевых матчах. Сегодняшний матч был таким же трудным, как и встреча с «Эвертоном». Мы заслужили ничью в понедельник, а также добились победы над «Борнмутом», так что довольны первыми результатами», — цитирует тренера сайт клуба.