Защитник «Марибора» Шулер: немного расстроены итогами жеребьёвки Лиги чемпионов

Защитник «Марибора» Марко Шулер поделился мыслями о жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой словенскому клубу достались «Спартак», «Ливерпуль» и «Севилья».
«Хотели, чтобы нам попались самые привлекательные команды, поэтому немного расстроены итогами жеребьёвки, но она всё равно хорошая. Мы попали в группу, в которой возможны разные варианты. Может быть, это не самая сильная группа, но это Лига чемпионов — давайте бороться и зарабатывать очки.
Мы сыграем с «Ливерпулем» — гигантом европейского футбола. Также нам предстоит встретиться с «Севильей», очень хорошим клубом, и «Спартаком». В Мариборе никому не будет легко", — цитирует Шулера Slovenski nogometni portal.
Захович: в группе «Марибора», «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» возможно всё