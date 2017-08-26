Тарханов: учитывая уровень игроков, «Локомотив» способен быть на высоте

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение в выездном матче восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2).
«Первый тайм сыграли достаточно хорошо, игра была равная. Во втором не получилось, мы стали ошибаться. В конце завладели преимуществом, были моменты, но забить не смогли. У Фидлера надрыв задней поверхности, сложно сказать, когда он восстановится.
Сможет ли стать «Локомотив» чемпионом? Учитывая уровень игроков, они способны быть на высоте", — передаёт слова Тарханова корреспондент«Чемпионата» Полина Куимова.
Тарханов: по движению и старанию у «Урала» всё хорошо, но «Локо» мастеровитее