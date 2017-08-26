«Фенербахче» договорился с Нету по условиям личного контракта

Защитник «Зенита» Луиш Нету близок к переходу в «Фенербахче». Руководство турецкого клуба достигло соглашения с 29-летним португальцем, утверждает Haberler. Теперь «Фенербахче» осталось договориться с питерцами по сумме трансфера.
Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» оценивает своего защитника в € 4 млн. Контракт Луиша Нету с «Зенитом» действует до лета 2019 года.
Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.
«Фенербахче» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету