Сёмин: не имею права говорить про Дзюбу, он игрок «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что не хочет обсуждать слухи о возможном приходе в московский клуб форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Не имею права про него говорить. Он игрок „Зенита“. К нему у меня потрясающее отношение, это тот игрок, который должен играть на чемпионате мира. Но было бы замечательно, если был бы ещё один нападающий.
Что касается Эдера, одно дело, когда он был хорошим вчера, но другое — когда приезжаешь в другую страну. Есть адаптация, другие жизненные условия. Надеюсь, что всё будет хорошо", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сёмин: И. Денисов доказывает, что достоин капитанской повязки в «Локомотиве»