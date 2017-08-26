Ал. Миранчук: я не люблю приписывать себя к лидерам «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Было тяжело, как и во всех играх, но рады, что выиграли. Очень приятно было получить вызов в сборную. На эту игру он никак не повлиял, потому что на каждый матч нужно выходить со стопроцентной самоотдачей.
Не люблю приписывать себя к лидерам команды. Я просто делаю свою работу. Дай Бог продолжить играть на таком же уровне. Лидер или не лидер — будут решать болельщики. О вызове в сборную кто-то написал — уже не помню кто. Очень обрадовался, тем более вызвали вместе с братом и другими ребятами из «Локомотива».
Конкуренции с братом у меня нет. Больше борюсь с собой, а не с ним, потому что каждый раз хочется сыграть лучше предыдущего. Кто сегодня из нас с братом был лучше? Мы оба и вся команда. Перед вторым голом я знал, что брат будет отдавать пяткой. Я видел, что не успевал к этому мячу, но как-то сумел прочитать действия вратаря", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.