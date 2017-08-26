Месси — второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб в одной из топ-5 лиг

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче второго тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:0). Аргентинец забил 350-й и 351-й голы за сине-гранатовых в Примере и стал вторым игроком в истории футбола, отметившимся более 350 мячами в одной из топ-5 лиг Европы, пишет Squawka.
Первым, кому удалось перешагнуть эту отметку, стал выступавший за «Баварию» Герд Мюллер. На его счету 365 голов за мюнхенский клуб в чемпионате Германии.
Всего на счету 30-летнего Месси 510 голов за «Барселону» во всех турнирах.
«Алавес» — «Барселона» — 0:2. Месси оформил дубль и не реализовал пенальти