Булыкин: наблюдать за такой игрой «Локомотива» очень приятно

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу над «Уралом» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«И результат, и игра сегодня оставили хорошие впечатления. Всё здорово. Идём в таблице отлично. Видно, что ребята верят в свои силы. Наблюдать за такой игрой команды очень приятно.
Антон и Алексей Миранчуки сегодня организовали замечательный гол. Хорошо, когда в команде есть воспитанники, которые к тому же постоянно прибавляют. Надеемся, будет ещё лучше", — передает слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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