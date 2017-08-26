Цаллагов: футбол переменчив — может, завтра я вновь отдам голевой пас на Дзюбу

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов, выступающий в настоящее время на правах аренды за московское «Динамо», дал интервью, в котором ответил на вопрос о том, удивляет ли его, что петербургский клуб может расстаться со своим лучшим бомбардиром прошлого сезона Артёмом Дзюбой.
«Нет, не удивляет. Футбол переменчив. Кто знает, может я завтра вновь отдам голевую передачу на Дзюбу?» — смеясь, сказал Цаллагов.
26-летний футболист также заявил, что не жалеет о переходе в «Зенит» из «Крыльев Советов», состоявшемся минувшей зимой.
«Нет, ни в коем случае. Я многому научился в Петербурге — и, дай бог, ещё научусь. Это был новый вызов, огромный опыт. Так что я ни о чём не жалею. Но сейчас я игрок московского «Динамо», и этот период времени хочу провести так, чтобы принести максимальную пользу и команде, и себе. В первую очередь это касается постоянной игровой практики. Я вообще стараюсь жить не тем, что могло быть, а тем, что есть сейчас. А там будет видно».