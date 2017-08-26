Карлос Мартинес: «Зенит» — самая сильная команда из группы «Реала Сосьедад»

Защитник «Реала Сосьедад» Карлос Мартинес Диес прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой испанской команде достались в соперники «Зенит», «Русенборг» и «Вардар».
«Мы с нетерпением ждали жеребьевку и получили хорошую группу». «Зенит» — самая сильная команда квартета, но другие соперники тоже опасны.
Это будет год нашего возвращения в Европу, с нетерпением ждем возможности путешествовать по Европе, хотим показать свое мастерство. У нас очень хорошая команда, мы уверены в том, что пройдем дальше. Для этого нужно будет показать классный футбол», — цитирует игрока Мundodeportivo.
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