Стюард утверждает, что Агуэро ударил его во время празднования гола «МС»

Полиция расследует инцидент с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который произошёл в концовке матча «горожан» с «Борнмутом» (2:1) в третьем туре АПЛ. Стюард, работающий на стадионе «Виталити — Дин Корт», заявил, что Агуэро ударил его во время празднования второго гола гостей, забитого на 97-й минуте, пишет Mirror.
Сообщается, что стюард пытался оттеснить игроков «Манчестер Сити» от болельщиков, и во время этого Агуэро ударил его. Полицейские уже пересмотрели видео инцидента, но пока оставили его без официальных комментариев.
Сам Агуэро при этом отрицает, что бил стюарда. «Я не бил никого, эти обвинения ложны, и фотографии с ТВ доказывают это», — написал аргентинец в своём «твиттере».
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