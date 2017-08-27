Моуринью: очень доволен первым месяцем сезона, «МЮ» играет солидно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:0) в матче третьего тура английской Премьер-лиги.
«Думаю, мы играли очень хорошо. При счёте 0:0 исход матча мог быть любым. «Синяя стена» действовала очень организованно, я всегда отмечаю это. Они очень хорошо защищались.
Если бы мне нужно было выбрать одно слово для описания моей команды, я бы сказал «солидная». Все игроки мотивированы, запасные тоже ждут своего шанса. У нас есть разные варианты игры. В целом я очень доволен первым месяцем сезона.
В прошлом сезоне мы тоже начали с трёх побед, но разница была в том, что тогда мы не показывали хороших выступлений. Сейчас же у нас есть и результат, и солидная игра", — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».