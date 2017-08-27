Руководители «Вест Хэма» рассматривают возможность увольнения Билича

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич может покинуть занимаемую должность после поражения в матче третьего тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:3), утверждает Sky.
«Руководители клуба рассматривают возможность увольнения Билича. Результаты команды абсолютно неприемлемы, совет директоров был очень обеспокоен увиденным в матче с «Ньюкасл Юнайтед». Решение ещё не принято, но вопрос решится в ближайшие дни», — сказал источник.
Потерпев в трёх турах три поражения с общим счётом 2:10, «молотобойцы» занимают последнее место в АПЛ.