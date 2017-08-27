Девич: возможно, гол «Ливерпулю» на «Энфилде» был лучшим в моей карьере

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич поделился мнением о периоде выступлений за казанский клуб с 2014 по 2016 год. У украинца сербского происхождения сложились плохие отношения с тренировавшим тогда казанский клуб Ринатом Билялетдиновым.
«Безусловно, это был худший отрезок в моей карьере. Я хотел играть, но не выходил на поле, и причин этого не знаю до сих пор. То, что я якобы не выходил на тренировки, — неправда. Я никогда не волновался из-за плохих заголовков. Я ответственный человек, и если бы не тренировался, то был бы наказан. Даже Лионель Месси должен тренироваться каждый день.
Аренда в «Аль-Райяне» была хорошей, не знаю, почему шейхи не захотели выкупить меня. Люди там милые, мне было комфортно.
Гол «Ливерпулю» на «Энфилде» случился в подходящий момент. У меня был сложный период, и потом я забил этот гол. Может быть, он был лучшим в моей карьере", — цитирует Девича Volksblatt.
(гол Девича — с 0:41)
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