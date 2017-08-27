Тульский «Арсенал» объявил о переходе замбийского нападающего Кангва

«Арсенал» подписал контракт с 24-летним нападающим из Замбии Эвансом Кангва, сообщает пресс-служба тульского клуба. Детали подписанного соглашения не разглашаются.
В минувшем сезоне форвард защищал цвета турецкого клуба «Газиантепспор», в 24 матчах национального первенства он стал автором четырёх голов. Кангва является футболистом сборной Замбии, с которой в 2012 году он отпраздновал победу в Кубке африканских наций.
В составе российского клуба новичок будет выступать под 10-м игровым номером.
Эванс Кангва — новичок «Арсенала»
Фото: https://arsenaltula.ru
Бывший нападающий «Спартака» стал спортивным директором тульского «Арсенала»