«Атлетико» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Лас-Пальмас» в гостях

Мадридский «Атлетико» нанёс поражение «Лас-Пальмасу» в матче второго тура Примеры. Столичная команда не оставила шансов хозяевам, выиграв со счётом 5:1.
«Атлетико» дважды поразил ворота соперников уже к пятой минуте — отличились Анхель Корреа и Янник Феррейра-Карраско. На 58-й минуте «Лас-Пальмас» забил свой гол стараниями Хонатана Кальери, но следом пропустил дубль в исполнении Коке. Томас Тейе забил пятый гол гостей на 88-й минуте. Помимо взятия ворот, две результативные передачи записал на свой счёт Феррейра-Карраско.
Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу в новом сезоне, «Лас-Пальмас» потерпел второе поражение.
«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»