Промес пожелал удачи Мейвезеру перед боем с Макгрегором

Полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промес пожелал удачи 12-кратному чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему в грядущем противостоянии с чемпионом UFC в лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором, опубликовав в своём «инстаграме» совместную фотографию с американским спортсменом.
«Удачи, чемпион!», — написал Промес.
Встреча между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором состоится в ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе. «Чемпионат» ведёт онлайн-репортаж событий в Неваде.
Квинси Промес и Флойд Мейвезер-младший
Фото: instagram.com
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