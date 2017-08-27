Фердинанд эмоционально отреагировал на гол «МЮ» в ворота «Лестера»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вернулся на «Олд Траффорд» в качестве комментатора встречи манкунианцев с «Лестер Сити» в третьем туре английской Премьер-лиги. Фердинанд вёл репортаж из комментаторской кабины для телеканала BT Sport в компании Робби Сэвиджа и эмоционально отреагировал на первое взятие ворот гостей из «Лестера».
В Манчестере бывшая команда Фердинанда одержала победу со счётом 2:0 благодаря точным ударам Маркуса Рашфорда и Маруана Феллайни.
Видео с эмоциями комментатора можно посмотреть в «инстаграме» Фердинанда.
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