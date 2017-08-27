Бывшая подруга Балотелли стала возлюбленной габонского хавбека Лемина

Бывшая подруга Марио Балотелли Фанни Негуэша начала строить отношения с ганбонским полузащитником Марио Лемина спустя три года после разрыва отношений с итальянским форвардом. В 2014 году итальянец обвинил бельгийскую модель и певицу в неверности, и пара приняла решение расстаться.
Теперь Негуэша стала возлюбленной бывшего полузащитника «Ювентуса», а ныне игрока «Саутгемптона» Марио Лемина. Совместную фотографию красавица из Бельгии опубликовала в своём «инстаграме».
Посмотреть фото пары можно в «инстаграме» Фанни Негуэши.
Лемина перешёл из «Ювентуса» в «Саутгемптон» за € 17 млн