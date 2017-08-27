Юноши России уступили Украине и финишировали шестыми на турнире в Чехии

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела матч за пятое место на XXIV международном турнире памяти бывшего главного тренера национальной команды Чехословакии Вацлава Йежека. Россияне встретились с соперниками из Украины и уступили со счётом 1:4. Единственный гол за сборную России на 49-й минуте забил Данила Прошляков, реализовавший пенальти.
Состав российской команды выглядел следующим образом: Зириков, Абдуллин, Калачёв, Скроботов (Михайлов, 75), Сазонов, Умяров (Игнатов, 46), Челидзе, Хлусов (Молчанов, 70), Крохин (Карапузов, 46), Жиронкин, Прошляков.
«На турнире мы выступали в двух разных составах. В целом я остался доволен и ребятами, и тем, как прошёл Мемориал Вацлава Йежека. Последняя игра получилась немного смазанной. Сказались накопившаяся усталость и то, что игроки сейчас находятся в разном физическом состоянии, о чём я говорил ранее.
Самое позитивное, что можно вынести из этого турнира – это то, что у нас формируется команда со своим стилем, со своим пониманием игры. Мы давали всем ребятам играть вне зависимости от того, у кого получалось лучше, а у кого – хуже. Просмотрели кандидатов в сборную. Мы довольны отношением футболистов к делу, самоотдачей, с которой они проводили эти игры. Но, как и любая команда, мы нацелены расти, меняться, тренерский штаб будет продолжать селекционную работу. Турнир в Чехии дал понимание, на кого мы будем рассчитывать, и в каком направлении двигаться. Это очень важно», — приводит комментарий старшего тренера юношеской сборной России Андрея Гордеева пресс-служба РФС.