Видеообзор матча «Алавес» — «Барселона»

26 августа в испанском городе Витория состоялась встреча местного «Алавеса» и каталонской «Барселоны» в рамках второго тура Примеры. Гости одержали победу в этом противостоянии со счётом 2:0 благодаря дублю Лионеля Месси во втором тайме. Незадолго до свистка на перерыв аргентинец не реализовал 11-метровый удар.
Этот успех стал вторым для каталонцев в сезоне, хозяева потерпели второе поражение.
Пресс-служба Примеры подготовила видеообзор встречи «Алавеса» и «Барселоны», который доступен для просмотра на официальном канале Примеры в YouTube.
«Алавес» — «Барселона» — 0:2. Месси оформил дубль и не реализовал пенальти