«Спартак» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве

Московский «Спартак» взял верх над «СКА-Хабаровск» в восьмом туре молодёжного первенства России. Игра состоялась на поле стадиона имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Спартаковцы вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному 11-метровому удару в исполнении Кирилла Орехова. На старте второго тайма Манвел Агаронян забил ответный пенальти. Победу москвичам принёс Денис Пацев на 79-й минуте.
В восьми матчах «Спартак» набрал девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице, у хабаровчан восемь очков в активе после семи матчей.