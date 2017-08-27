«Партизан» ведёт переговоры со «Сток Сити» о переходе Кркича

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич может продолжить карьеру в чемпионате Сербии — родной стране отца футболиста. По информации сербского издания Hot Sport, представители клуба из Белграда ведут активные переговоры со своими английскими коллегами относительно трансфера 27-летнего форварда.
Кркич не входит в долгосрочные планы главного тренера «гончаров» Марка Хьюза, который в текущее трансферное окно усиливает как раз линию нападения. «Партизан» в свою очередь рассчитывает укрепиться перед матчами группового этапа Лиги Европы.
Вторую половину минувшего сезона Боян Кркич провёл в составе «Майнца» на правах арендного соглашения. Форвард принял участие в 11 матчах в Бундеслиге, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.