Сын Михаила Осинова дебютировал в составе молодёжной команды «Ростова»

16-летний защитник Михаил Осинов впервые вышел на поле в составе молодёжной команды «Ростова» в гостевом матче с «Зенитом» (1:3) в рамках восьмого тура чемпионата России среди дублирующих составов. Футболист появился на поле на 79-й минуте при счёте 0:1, спустя три минуты жёлто-синие пропустили второй мяч в свои ворота, а под занавес игры — и третий.
Михаил Осинов-старший — легендарный игрок «Ростова», бывший капитан команды. В настоящий момент он работает помощником старшего тренера молодёжного состава «Ростова» Александра Маслова.
«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодёжного первенства России