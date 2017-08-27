Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Махмудов покинул «Боавишту»

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов расторг контракт с португальской «Боавиштой». Об этом сообщила официальная страница футбольного агентства Prof-Sport Company в «Инстаграме».
25-летний Махмудов перешёл в «Боавишту» летом прошлого года после расторжения контракта с самарскими «Крыльями Советов».
В составе португальской команды Махмудов, который в сентябре прошлого года дебютировал за сборную Азербайджана, провёл 12 матчей и отметился одним голом.
Помимо «Спартака» и «Крыльев Советов», Махмудов выступал за «Сатурн», «Томь» и «Мордовию».