Каррера: «Спартак» готовился к матчу со «СКА-Хабаровск» как и ко всем остальным

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» поделился ожиданиями от гостевого матча 8-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск».
«Мы рады находиться здесь. Нам предстоит важный матч. Мы готовились к этой игре как и ко всем остальным играм. Надо постараться поменять результат гостевых матчей, постараться выиграть.
Как скажется отсутствие Самедова, Зе Луиша и Попова? Думаю, никак не скажется, потому что есть другие игроки, которые сыграют на их месте», — заявил Каррера.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Спартак». Начало — в 11:00 мск.