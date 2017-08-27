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Каррера: «Спартак» готовился к матчу со «СКА-Хабаровск» как и ко всем остальным

27 августа 2017, воскресенье. 10:55 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» поделился ожиданиями от гостевого матча 8-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск».

«Мы рады находиться здесь. Нам предстоит важный матч. Мы готовились к этой игре как и ко всем остальным играм. Надо постараться поменять результат гостевых матчей, постараться выиграть.

Как скажется отсутствие Самедова, Зе Луиша и Попова? Думаю, никак не скажется, потому что есть другие игроки, которые сыграют на их месте», — заявил Каррера.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Спартак». Начало — в 11:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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