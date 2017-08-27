Погба: в этом сезоне удача повернулась в сторону «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мыслями о победе над «Лестер Сити» (2:0) в матче третьего тура английской Премьер-лиги.
«У нас было очень много моментов. Было немного боязно за результат, но мы продолжали давить. Думаю, в этом сезоне удача повернулась в нашу сторону.
Очень рады, что замены сработали. Нам нужна глубина состава. Запасные игроки всегда должны быть готовы, потому что они могут повлиять на игру в любой момент», — приводит слова французского хавбека официальный сайт «МЮ».
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