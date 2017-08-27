Б. Игнатьев: узнал о ритуале с бараном в «Локо», Сёмин это на моих глазах делал

Борис Игнатьев, работавший в прошлом с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым, рассказал о ритуале, совершённом в пермской команде перед выездным матчем 8-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0). Сотрудники «Амкара» поводили по полю барана и зарезали его, и после этого в игре с «Арсеналом» прервали 18-матчевую серию без побед в чемпионате.
«Гаджиев сказал, что провести по полю барана и зарезать его было моим советом? Это же интимные вещи! Мы с ним в частной беседе говорили о том, как выходить из ситуаций, когда не везёт. А «Амкару» действительно не очень везёт. Разные были советы, кроме этого, но вспомнили, что такой вариант был в «Локомотиве». Не сказать, что в качестве регулярной нормы, но перед знаковыми событиями и матчами, когда что-то не ладится и надо привлечь иные вещи, которые снимут психологическое давление, тогда использовали.
Сам я как раз в «Локомотиве» и узнал об этом способе. Юрий Павлович это делал на моих глазах. Мы с Гаджиевым такой метод потом и в «Сатурне» практиковали. После победы над «Арсеналом» ещё не разговаривали, сегодня только будем. Но этой темы касаться не станем, это, всё-таки, повторюсь, такое интимное дело, внутреннее», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.