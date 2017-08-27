На матче «Зенит» — «Ростов» ожидается более 50 тыс. зрителей

На стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 27 августа, состоится матч 8-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом».
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в чёрном; «Ростов» — в жёлтой форме, вратарь — в коричневом.
На матче ожидается более 50 тыс. зрителей, гостей поддержат до 250 болельщиков, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
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