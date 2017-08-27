ЦСКА запустил имиджевую кампанию #мыЦСКА

Московский ЦСКА запустил имиджевую кампанию под хэштегом #мыЦСКА, посвящённую своим болельщикам и их участию в победах команды. В рамках этой кампании клуб планирует выпустить серию видеороликов, проводить специальные мероприятия на домашних матчах, а также награждать болельщиков памятными призами.
«Мы ценим наших болельщиков за их уникальность. Нам важно, чтобы армейские поклонники делились с клубом личными историями. Мы хотим знать больше об их успехах и победах, чтобы поддерживать их так же искренне, как они болеют за нас», — сообщил «Чемпионату» коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.
Первый видеоролик кампании #мыЦСКА можно посмотреть на официальном канале ЦСКА в Youtube.
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