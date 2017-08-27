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ЦСКА в сезоне-2018/19 может снизить цены на билеты

27 августа 2017, воскресенье. 12:02 Футбол

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян высказался относительно отсутствия роста посещаемости домашних матчей «армейцев», а также сообщил, что в сезоне-2018/19 клуб может снизить цены на билеты и абонементы. Кроме того, Зарубьян рассказал об улучшении качества сервиса на арене ЦСКА.

«Для нашего клуба, не скрою, это тоже стало неожиданностью, тем более, что цены на абонементы по сравнению с минувшим сезоном не изменились. Однако первая домашняя игра нового сезона с «Локомотивом» собрала меньше болельщиков, чем последняя встреча прошлого чемпионата с «Анжи». Согласен, что в заключительном туре многое решалось, победа позволяла нам финишировать на втором месте и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. И всё же в случае с «Локомотивом» у нас были все основания рассчитывать на более солидную посещаемость, чем 14,5 тыс. человек. Даже несмотря на перенос игры с субботы на пятницу. Этот фактор мог, что называется, сыграть как в ту, так и в иную сторону. В субботу многие уезжают на дачи, а в пятницу вечером вполне можно сходить на стадион. Исходные данные в тот вечер были едва ли не оптимальными для высокой посещаемости — сильный соперник, первый домашний матч в новом сезоне, отличная погода.

Если говорить о ценах на билеты — проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной. Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже. Тем не менее вполне вероятно, в сезоне-2018/19 мы пойдём на некоторое снижение цен. В текущем сезоне, по понятным причинам, это не представляется возможным, поскольку мы уже продали определённое количество абонементов.

В любом деле важно движение вперёд, и оно у нас, безусловно, есть. Организовали фестивальную зону, чтобы каждое посещение стадиона в дни матчей превращалось в настоящий праздник. Присутствуют все необходимые атрибуты — площадки с конкурсами, аттракционы, работают аниматоры. Кроме того, на арене в дополнение к фудкортам появились фудтраки, а меню стало разнообразнее.

В скором времени заработают новые функции в нашем мобильном приложении. К примеру, чтобы пройти на стадион, будет достаточно наличия мобильного устройства, с которого приобретён билет. Кроме того, гораздо проще будет заказать еду во время матчей. Зритель сделает заказ, оплатит его с телефона, и разносчик доставит еду прямо к ряду на трибуне. В самое ближайшее время появится возможность покупки с телефона атрибутики и сувениров из официального клубного магазина. Следующим шагом будет введение клубной программы лояльности. В общем, идёт развитие, а это главное. Качество сервиса становится выше. Теперь бы хотелось, чтобы возросла посещаемость», — поведал коммерческий директор ЦСКА в интервью клубной пресс-службе.

В ЦСКА обеспокоены невысокой посещаемостью домашних матчей
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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27 августа 2017, воскресенье
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