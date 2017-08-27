Каррера: большего «Спартак» не мог сделать, главное – продолжать работать

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0. По данным официального сайта РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 31 удар по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 3 удара (0 в створ).
«Сыграли хороший матч, создавали голевые моменты, не хватило только гола, большего мы не могли сделать. Главное – продолжать работать и верить.
Сердар Таски? Пока неизвестно, что за травма», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак», нанеся 31 удар по воротам, не смог обыграть «СКА-Хабаровск» на выезде