Поддубский: цель вратаря — играть на 0, Довбня в матче со «Спартаком» справился

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Результатом, в принципе, доволен, качеством игры — не очень. Есть над чем работать. В перерыве сказал добавить, потому что мы должны выглядеть свежее. «Спартак» хорошо контролирует мяч. Но почему-то прижались к своим воротам. Второй тайм откровенно не получился.
Александр Довбня сыграл на ноль. Задача нападающего забивать, у вратаря задача — играть на ноль. Cправился с задачей», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
Каррера: большего «Спартак» не мог сделать, главное – продолжать работать