Таски повредил мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровск»

Защитник «Спартака» Сердар Таски получил травму в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0. Таски был заменен на 34-й минуте.
«К сожалению, перед перерывом травму получил Таски (предварительный диагноз — повреждение мышц бедра), которого в центре обороны заменил Кутепов», — сообщается на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне РФПЛ Таски провёл 4 матча (все — с первых минут), но результативными действиями не отметился.