Агент: уход из «Боавишты» — инициатива самого Махмудова, его никто не гнал

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника Эмина Махмудова, рассказал, почему экс-игрок «Спартака» расторг контракт с португальской «Боавиштой».
«Расторжение контракта с «Боавиштой» было инициативой самого Махмудова, потому что его не устраивало то игровое время, которое ему давали в команде. Эмин всё-таки поиграл в хороших командах – «Спартаке», «Сатурне», и достаточно амбициозен в этом плане. А так в Португалии его всё устраивало: семья счастлива, в команде великолепные отношения. Из «Боавишты» Махмудова никто не гнал. Просто он хочет играть больше, чаще и заявлять о себе.
Эмин — разумный парень, и прежде чем разрывать контракт, мы уже составили наработки, которые находятся на финишной прямой. Это предложения как из России, так и из Европы. Что касается России, то если идти в ФНЛ, то только под задачу выхода в Премьер-Лигу. Если в РФПЛ – у него в России имя есть, команды знают его уровень. Надеюсь, до закрытия трансферного окна определимся, но у него по регламенту есть ещё две дополнительные недели.
Рассматриваем ли возможность возвращения в «Спартак»? Надо здраво смотреть на вещи. У красно-белых другие задачи, и в центре поля у них собраны квалифицированные футболисты. Я знаю, что эта позиция у «Спартака» не востребована, потому что они её уже закрыли», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
25-летний Махмудов перешёл в «Боавишту» летом прошлого года после расторжения контракта с самарскими «Крыльями Советов». В составе португальской команды хавбек провёл 12 матчей и отметился одним голом.