Каррера: поле было тяжёлым, а перелёт — нелёгким, но я не ищу для себя алиби

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0. По данным официального сайта РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 31 удар по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 3 удара (0 в створ).
«Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжёлое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.
По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился? Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжёлым, а перелёт — нелёгким, но я не ищу для себя алиби. Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат», — цитирует Карреру сайт «Спартака».