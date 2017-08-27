Миньоле: «Ливерпулю» не особо важно, с кем играть на «Энфилде»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча с «Арсеналом» в третьем туре чемпионата Англии.
«Все знают, насколько у „Арсенала“ качественные игроки впереди. Они могут поменять ход игры благодаря индивидуальному таланту. Лондонцы приобрели новых игроков, у них есть большие технические возможности. Впрочем, „Ливерпулю“ не особо важно, с кем играть на своём поле. Думаю, мы больше должны думать о том, чтобы сыграть на своём уровне, нам нужно сосредоточиться на своей игре», — цитирует Миньоле пресс-служба красных.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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