175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Миньоле: «Ливерпулю» не особо важно, с кем играть на «Энфилде»

27 августа 2017, воскресенье. 13:43 Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча с «Арсеналом» в третьем туре чемпионата Англии.

«Все знают, насколько у „Арсенала“ качественные игроки впереди. Они могут поменять ход игры благодаря индивидуальному таланту. Лондонцы приобрели новых игроков, у них есть большие технические возможности. Впрочем, „Ливерпулю“ не особо важно, с кем играть на своём поле. Думаю, мы больше должны думать о том, чтобы сыграть на своём уровне, нам нужно сосредоточиться на своей игре», — цитирует Миньоле пресс-служба красных.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клопп: очень уважаю Венгера за то, что он сделал для «Арсенала» и всего футбола
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Симон Миньоле
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
13:46 Ловчев: в «Спартаке» нет лидеров, некому повести ребят за собой
13:43 Миньоле: «Ливерпулю» не особо важно, с кем играть на «Энфилде»
13:34 Каррера: поле было тяжёлым, а перелёт — нелёгким, но я не ищу для себя алиби
13:24 Агент: уход из «Боавишты» — инициатива самого Махмудова, его никто не гнал
13:23 Таски повредил мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровск»
13:10 Поддубский: цель вратаря — играть на 0, Довбня в матче со «Спартаком» справился
13:04 Каррера: большего «Спартак» не мог сделать, главное – продолжать работать
12:55 «Спартак», нанеся 31 удар по воротам, не смог обыграть «СКА-Хабаровск» на выезде
12:44 Шевченко: вызываю в сборную тех, кого считаю готовым, и мне не важно, откуда они
12:38 Витиньо: моя цель — попасть через ЦСКА в сборную Бразилии
12:02 ЦСКА в сезоне-2018/19 может снизить цены на билеты
12:00 Джикия: у «Спартака» нет сложностей с акклиматизацией, всё по плану идёт
12:00 ЦСКА запустил имиджевую кампанию #мыЦСКА
11:47 На матче «Зенит» — «Ростов» ожидается более 50 тыс. зрителей
11:47 Б. Игнатьев: узнал о ритуале с бараном в «Локо», Сёмин это на моих глазах делал
11:32 Гончаренко — болельщикам ЦСКА: бросайте диван, приходите на стадион
11:28 Перотти: немного потерял веру в видеоповторы после матча «Рома» — «Интер»
11:15 Погба: в этом сезоне удача повернулась в сторону «Манчестер Юнайтед»
10:55 Каррера: «Спартак» готовился к матчу со «СКА-Хабаровск» как и ко всем остальным
10:48 Мхитарян: это не первая игра, когда замены Моуринью дают результат
10:44 Витиньо: ЦСКА выйдет на матч с «Ахматом» с позиции большого, сильного клуба
10:26 Спаллетти: фанаты «Ромы» считают, что Тотти завершил карьеру из-за меня
10:11 «Спартак» определился со стартовым составом на матч в Хабаровске
10:03 Стал известен стартовый состав «СКА-Хабаровск» на матч со «Спартаком»
09:52 Набиуллин: предложение от «Зенита» было, насчёт «Спартака» ничего не могу сказать
09:47 Канте: старался помочь Бакайоко освоиться в «Челси» и почувствовать себя своим
09:34 Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Махмудов покинул «Боавишту»
09:34 Салихамиджич: Левандовски доказал, что он лучший игрок Бундеслиги
09:24 Батуренко: Игорь Денисов незаменим для «Локомотива» в отборе мяча
09:14 Тренер «молодёжки» «Спартака»: ожидали, что матч в Хабаровске получится сложным
08:34 Фарфан: я нашёл свой футбол, поэтому и получил вызов в сборную Перу
07:43 Мюллер: кажется, мои игровые качества не востребованы тренером на 100%
07:23 Сын Михаила Осинова дебютировал в составе молодёжной команды «Ростова»
06:53 «Партизан» ведёт переговоры со «Сток Сити» о переходе Кркича
06:34 «Шериф»: смогли избежать команд уровня «Арсенала», «Милана», «Зенита» и «Лиона»
06:10 «Спартак» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве
05:41 Президент «Арарата» рассказал, сколько зарабатывают Павлюченко и Измайлов
05:08 Калачёв: «Ростов» летит в Санкт-Петербург, ничего не боясь, и даст бой «Зениту»
04:37 Видеообзор матча «Алавес» — «Барселона»
04:12 Юноши России уступили Украине и финишировали шестыми на турнире в Чехии
04:03 Оганесян: из-за понтов Галицкого за Мовсисяна попросили на € 300 тыс. больше
03:57 Бывшая подруга Балотелли стала возлюбленной габонского хавбека Лемина
03:38 Вальверде: у «Барселоны» были трудности, но мы их преодолели. У нас шесть очков
03:22 Оганесян: в своё время от Мхитаряна отказались ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»
03:17 Икарди: победа над «Ромой» — на самом деле хороший знак для «Интера»
Все новости RSS
Партнерский контент