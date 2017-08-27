Ловчев: в «Спартаке» нет лидеров, некому повести ребят за собой

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью красно-белых со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Многие скажут, что „Спартаку“ не повезло. Но в этом кроется неуверенность игроков. В первом тайме было очень много брака в передачах.
„Спартак“ играет только один тайм. Сегодня, с «Динамо» и ЦСКА. В команде нет лидеров, я считаю. Некому повести ребят за собой», — цитирует Ловчева «Спорт FM».
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