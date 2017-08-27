«Эвертон» хочет продать экс-форварда «Локомотива» Ниасса за £ 8 млн

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, в прошлом выступавший за московский «Локомотив», может покинуть ливерпульский клуб до конца трансферного окна, информирует Daily Mail.
«Ириски» не хотят платить 27-летнему сенегальскому игроку, который ещё не играл в этом сезоне, £ 80 тыс. в неделю и хотят продать его за £ 8 млн. Претендентом на Ниасса является новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион».
Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в аренде в «Халл Сити». Ниасс принял участие в 17 матчах АПЛ (12 — с первых минут), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 2020 года.
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