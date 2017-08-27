«СКА-Хабаровск» — «Спартак» — 0:0. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ

«Спартак» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме дальневосточная команда хорошо сыграла в обороне и не дала красно-белым создать ни одного явного голевого момента. Во второй половине игры «Спартак» был несколько раз близок к голу, но так и не сумел распечатать ворота хабаровчан.
По данным пресс-службы РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 31 удар по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 3 удара (0 в створ).
«Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.
Видеообзор матча доступен на канале СКА в Youtube.
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