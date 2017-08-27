Моуринью: «Лестер» был очень опасен в матче с «Арсеналом», но не в матче с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:0) в матче третьего тура английской Премьер-лиги, подробно остановившись на игре форварда «лис» Джейми Варди.
«Варди — очень опасный игрок. Я бы сказал, что он один из самых опасных игроков в Премьер-лиге. Но был ли он опасен в игре с „МЮ“? Нет. Почему? Потому что мы хорошо играли и контролировали соперника.
Был ли „Лестер“ очень опасен в игре против «Арсенала»? Да, я много раз смотрел тот матч. Но были ли они опасны против нас? Нет. Почему? Из-за нас, ведь „МЮ“ играл очень уверенно и надёжно», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Моуринью: очень доволен первым месяцем сезона, «МЮ» играет солидно