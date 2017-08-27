Ещенко: пауза пойдёт «Спартаку» на пользу, за это время нужно вернуть фарт

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли, и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», — цитирует Ещенко ТАСС.
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