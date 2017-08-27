Маурисио: рад, что был частью «Спартака» и помог клубу попасть в Лигу чемпионов

Бывший защитник «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от игры за российский клуб.
«Игра в «Спартаке» стала для меня отличным опытом. В РФПЛ много «физики», нужно много бегать. Поэтому мне пришлось похудеть. Я часто играл на фланге, это заставило меня тренировать дриблинг и навесы. В „Спартаке“ я стал быстрее и техничнее. В дополнение к этому мы стали чемпионами России. Клуб не мог достичь титула в течение 16 лет! Я рад, что был частью этого и помог команде попасть в Лигу чемпионов.
Самым большим сюрпризом был холод. Конечно, я знал, что в России будет прохладно, но было много всяких мелочей — например, на холоде легко получить травму. Ещё один момент — пробки, много автомобилей. Я не думал, что пробок будет так много.
Это был невероятный сезон. Команда объединилась и была как одно целое. Каждый победный матч приближал нас к цели. Это стимулировало нас», — цитирует игрока Goal.