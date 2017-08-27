Клопп: «Арсенал» всегда меняет стиль, когда играет против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 3-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (27 августа) поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
«Думаю, что „Арсенал“ всегда меняет стиль, когда играет против нас. Я смотрю игры в записи и понимаю, что это так. Когда мы играли на «Энфилде» в январе 2016 года, на Жиру шло очень много забросов и длинных передач.
Возможно, так получается из-за того, что мы много и активно прессингуем, но ведь это не длится весь матч, потому что играть так все 90 минут нельзя. Как и нельзя надеяться получить подарок от «Арсенала», они слишком сильны для этого. Я очень уважаю их», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Клопп: очень уважаю Венгера за то, что он сделал для «Арсенала» и всего футбола