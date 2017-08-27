Фассоне: приоритет «Милана» в этом сезоне — возвращение на международную арену

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне поделился мыслями о выходе итальянского клуба в групповой этап Лиги Европы.
«Мы рады, что пробились в Лигу Европы, это важный шаг. В этом сезоне нашим приоритетом является возвращение на международную арену. При этом, конечно, естественной средой обитания „Милана“ мы считаем Лигу чемпионов, и наши владельцы поставили цель вернуться в этот турнир. Они хотят, чтобы „Милан“ был частью Лиги чемпионов в ближайшие годы. Выступление в этом турнире меняет жизнь клуба в спортивном и экономическом плане», — цитирует Фассоне Football Italia.
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