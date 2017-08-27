ЦСКА — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Анхель, Сампайо, Швец, Бериша, Садаев, Митришев, Исмаэл.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».